الفصائل الفلسطينية: نرفض إدّعاءات إسرائيل عن رهائن في مستشفى الرنتيسي

أعلنت الفصائل الفلسطينية أن "ادّعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول وجود رهائن في مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة كاذبة".

وأضافت: "نرفض ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال الذي قدم رواية كاذبة وركيكة عن مستشفى الرنتيسي، ونجدّد مطالبتنا بوجود فرق الأمم المتحدة والصليب الأحمر لحماية مستشفيات غزة ومنع تزوير الحقائق".

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