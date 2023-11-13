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الفصائل الفلسطينية: نرفض إدّعاءات إسرائيل عن رهائن في مستشفى الرنتيسي

Lebanon 24
13-11-2023 | 18:24
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أعلنت الفصائل الفلسطينية أن "ادّعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول وجود رهائن في مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة كاذبة".
وأضافت: "نرفض ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال الذي قدم رواية كاذبة وركيكة عن مستشفى الرنتيسي، ونجدّد مطالبتنا بوجود فرق الأمم المتحدة والصليب الأحمر لحماية مستشفيات غزة ومنع تزوير الحقائق".
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