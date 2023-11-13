بعضها توقف وأخرى تحاصرها القوات الإسرائيلية.. حقائق عن مستشفيات غزة



Advertisement

وقال: "إذا خرجنا سنصاب بالقصف".



هذا هو حال مستشفيات غزة. مجمع الشفاء على وشك الانهيار، لا دواء ولا وقود، في مؤشر على خطر كارثة قد تحل بالمكان الذي يؤوي مرضى ومصابين بأعداد تفوق القدرة التشغيلية لأكبر مؤسسة طبية حكومية فلسطينية في القطاع، بينما حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة الاثنين من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" بسبب الحصار الإسرائيلي. كتب موقع "الحرة": اعتقد الفلسطيني، أحمد الشوا، أن انتقاله من حي "تل الهوى" في غزة، حيث يسكن، إلى مجمع الشفاء الطبي سيحميه من خطر القصف الإسرائيلي العنيف، لكنه فجأة وجد نفسه محاصرا هناك إذ باتت الدبابات الإسرائيلية على بعد أمتار.وقال: "إذا خرجنا سنصاب بالقصف".هذا هو حال مستشفيات غزة. مجمع الشفاء على وشك الانهيار، لا دواء ولا وقود، في مؤشر على خطر كارثة قد تحل بالمكان الذي يؤوي مرضى ومصابين بأعداد تفوق القدرة التشغيلية لأكبر مؤسسة طبية حكومية فلسطينية في القطاع، بينما حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة الاثنين من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" بسبب الحصار الإسرائيلي.

ويحاصر القتال آلاف الأشخاص في مجمع الشفاء، إذ لجأت إليه عائلات معتقدة أنها ستكون في مأمن، إلا أن المعارك باتت تدور في محيطه مع قصف لا يتوقف، ولم يعد أحد يجرؤ على التحرك.



في قطاع غزة، يعمل 32 مستشفى، تضم 2485 سريرا، وبنسبة 1.3 سرير لكل 1000 مواطن، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



جغرافيا، تتوزع المستشفيات على خمسة مناطق داخل قطاع غزة، هي: شمال غزة، ومدينة غزة، ودير البلح، وخانيونس، ورفح.



شمال غزة

وفق وزارة الصحة في القطاع، فإن مستشفيات محافظة غزة باتت خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود.



وتشهد مناطق شمال القطاع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حماس، حيث تحكم الدبابات الإسرائيلية الطوق حول مدينة غزة ومستشفياتها خصوصا، متهمة حماس بالتمركز فيها.

المستشفى الإندونيسي

مستشفى حكومي تديره وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في القطاع، تأسس عام 2011. واكتسب اسمه من التمويل الإندونيسي لمشروع المستشفى بقيمة تسعة ملايين دولار، والذي نفذته مؤسسة "ميرسي" الإندونسية في بيت لاهيا شمال القطاع، هدية للشعب الفلسطيني، خاصة بعد الحروب التي عانى من ويلاتها قطاع غزة.

وتبلغ السعة التشغيلية للمستشفى 110 أسرة، وأبرز أقسامه الجراحة العامة، والباطني، والعظام. وفيه وحدة للعناية المركزة بسعة 10 أسرة.



وتعرض محيط المستشفى الإندونيسي إلى انفجارات ضخمة بسبب غارات إسرائيلية في أوقات مختلفة، ما تسبب بأضرار، وأثار ذعرا بين المرضى والفرق الطبية والمدنيين المحتمين في مبانيه.



وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية أكدت أن الغرض من المستشفى الإندونيسي في غزة هو خدمة الفلسطينيين "بشكل كامل"، ردا على اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه لشن هجمات.



وأكدت الوزارة في بيان أن "المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة"، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين.



وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى "يعالج حاليا المرضى بأعداد تفوق طاقته بكثير".



وكان، ساربيني عبد المراد، رئيس منظمة (أم.إي.آر-سي) التطوعية التي مولت المستشفى الإندونيسي، قال في وقت سابق إن الوقود نفد من المستشفى و"انهار".



مستشفى كمال عدوان الحكومي

مستشفى حكومي عام، يقع في بيت لاهيا في قطاع غزة، تأسس المستشفى عام 2002، حيث كان المستشفى في الأصل عبارة عن مركز طبي صغير أطلق عليه اسم "عيادة مشروع بيت لاهيا"



طورت العيادة إلى مستشفى لحاجة المنطقة إلى مجمع طبي يستوعب الحالات المرضية في المنطقة، والإصابات التي تنتج عن الغارات الإسرائيلية المتكررة على مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع.



في الحرب الأخيرة، تقول إدارة المستشفى إنها تلقت بلاغات إسرائيلية بضرورة إخلاء المباني فيما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا بجانب المجمع.

ومستشفى كمال عدوان، بالإضافة إلى المستشفى الإندونيسي، هما الوحيدان اللذان يعملان حاليا في الشمال، لكن يتوقع أن يخرجا عن الخدمة في أي لحظة ما سيحرم حوالي 600 ألف شخص من الرعاية الصحية.



مستشفى العودة

يتبع في إدارته إلى اتحاد لجان العمل الصحي في غزة، وافتتح عام 1997، وسعته التشغيلية بدأت بـ 53 سريرا، لكن تحسينات أجريت على المستشفى رفعت من عدد الأسرة إلى 77 سريرا. أما في أوقات الطوارئ فيمكن أن تصل السعة إلى 100 سرير.



نحو 75 بالمئة من كلفة تاسيس المستشفى كان مصدرها تبرعات من المجتمع المحلي، حيث يقدم المستشفى خدمات جراحة عامة، وأمراض النساء، والمسالك البولية وغيرها من الخدمات الطبية. لكن الحرب الأخيرة، والقصف الإسرائيلي المكثف على أحياء قطاع غزة، جعل من قدرات المتستفى محدودة، حيث يعاني الفريق الطبي من نقص المعدات والأدوية اللازمة للتعامل معل الحالات التي تصل إليهم.



مستشفى الكرامة

إلى جانب مستشفى العودة، تدير لجان العمل الصحفي في غزة مستشفى الكرامة، الذي يقع في شارع الكرامة بغزة، لكن القصف الإسرائيلي أخرج المستشفى عن الخدمات الطبية منذ 17 تشرين الأول، ولم يعد قادرا على التعامل مع المصابين أو الحالات المرضية.



مدينة غزة

مجمع الشفاء الطبي

هو أكبر مجمع طبي حكومي في قطاع غزة، حيث يتكون من ثلاثة مستشفيات، هي الجراحة، والباطني ومستشفى النساء للتوليد.



يعمل المجمع بقدرة تشغيلية تصل إلى نحو 560 سريرا، ويتبع المجمع مباشرة غلى وزارة الصحة في القطاع.



ويقع مجمع الشفاء في المنطقة الغربية الوسطى من المدينة، على تقاطع شارع عز الدين القسام، مع شارع الوحدة.

في الأيام الأخيرة برز اسم مجمع الشفاء في الأخبار بشكل كبير بعد أن توغلت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة، وحاصرت مئات من المرضى والجرحى والنازحين داخل مجمع الشفاء، وفقا لمسؤولي السلطات الصحية في القطاع.



ويدور قتال عنيف بالقرب من مجمع الشفاء بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من حماس، بعد أن اقتربت الدبابات والقوات الإسرائيلية من المنشأة، وهي واحدة من المراكز الصحية القليلة التي بقيت تواصل تقديم خدماتها في شمال غزة.

مستشفى العيون

تأسس عام 1965، ويقع في حي النصر غرب تقاطع شارع العيون مع شارع النصر، وهو مستشفى حكومي متخصص في تقديم خدمة طب وجراحة العيون إلى سكان قطاع غزة، وتبلغ القدرة السريرية له نحو 40 سريرا.

في الحرب الأخيرة، خرج المستشفى عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، وفق السلطات في غزة.