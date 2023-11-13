قبل الهجوم المرتقب على أوكرانيا في الشتاء.. تقدم روسي في تصنيع المسيّرات الإيرانية محلياً

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وعلى الرغم من هذا التقدم، لم تفرض الولايات المتحدة أو حلفاؤها عقوبات سواء على الشركة المالكة للمصنع، وهي JSC Alabuga، أو الشركات المرتبطة بها، حسبما ذكر تقرير معهد العلوم والأمن الدولي.



وقال التقرير إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في منتصف أيلول، أظهرت أن أعمال البناء الجديدة في المصنع على صلة "بشكل مباشر" بمخطط مسرب لمبنى شاركته صحيفة "واشنطن بوست" مع المعهد في وقت سابق من هذا العام. قالت مؤسسة بحثية إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تقدماً في بناء مصنع في روسيا سينتج كميات كبيرة من طائرات مسيّرة انتحارية صممتها إيران، ويتوقع أن تستخدمها موسكو في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، خلال هجومها المرتقب في الشتاء.وعلى الرغم من هذا التقدم، لم تفرض الولايات المتحدة أو حلفاؤها عقوبات سواء على الشركة المالكة للمصنع، وهي JSC Alabuga، أو الشركات المرتبطة بها، حسبما ذكر تقرير معهد العلوم والأمن الدولي.وقال التقرير إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في منتصف أيلول، أظهرت أن أعمال البناء الجديدة في المصنع على صلة "بشكل مباشر" بمخطط مسرب لمبنى شاركته صحيفة "واشنطن بوست" مع المعهد في وقت سابق من هذا العام.

وذكر التقرير أن المبنى، وفقاً لوثائق أخرى مسربة، سيُستخدم لإنتاج كميات كبيرة من المسيّرات الإيرانية من طراز شاهد-136. وسيشمل هذا تحسين عمليات التصنيع الإيرانية "وفي نهاية المطاف تعزيز قدرات الطائرة المسيرة".



وأضاف التقرير أن صورة بالأقمار الاصطناعية أظهرت أيضاً تشييد مبان أخرى ومحيطاً أمنياً جديداً توجد به نقاط تفتيش.

وقال التقرير "مع اقتراب فصل الشتاء... من المتوقع أن تسرع روسيا هجماتها بمسيرات شاهد-136 ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا مما سيتسبب في ظروف معيشية قاسية للسكان المدنيين".



وتابع التقرير أن "الخطوة الرئيسية التي طال انتظارها" هي أن تفرض واشنطن عقوبات على شركة ألابوجا والشركات المرتبطة بها. (الشرق)