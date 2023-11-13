Advertisement

عربي-دولي

قبل الهجوم المرتقب على أوكرانيا في الشتاء.. تقدم روسي في تصنيع المسيّرات الإيرانية محلياً

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1130079-638355391761261233.png
Doc-P-1130079-638355391761261233.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مؤسسة بحثية إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تقدماً في بناء مصنع في روسيا سينتج كميات كبيرة من طائرات مسيّرة انتحارية صممتها إيران، ويتوقع أن تستخدمها موسكو في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، خلال هجومها المرتقب في الشتاء.
Advertisement

وعلى الرغم من هذا التقدم، لم تفرض الولايات المتحدة أو حلفاؤها عقوبات سواء على الشركة المالكة للمصنع، وهي JSC Alabuga، أو الشركات المرتبطة بها، حسبما ذكر تقرير معهد العلوم والأمن الدولي.

وقال التقرير إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في منتصف أيلول، أظهرت أن أعمال البناء الجديدة في المصنع على صلة "بشكل مباشر" بمخطط مسرب لمبنى شاركته صحيفة "واشنطن بوست" مع المعهد في وقت سابق من هذا العام.
 
وذكر التقرير أن المبنى، وفقاً لوثائق أخرى مسربة، سيُستخدم لإنتاج كميات كبيرة من المسيّرات الإيرانية من طراز شاهد-136. وسيشمل هذا تحسين عمليات التصنيع الإيرانية "وفي نهاية المطاف تعزيز قدرات الطائرة المسيرة".

وأضاف التقرير أن صورة بالأقمار الاصطناعية أظهرت أيضاً تشييد مبان أخرى ومحيطاً أمنياً جديداً توجد به نقاط تفتيش.
 
وقال التقرير "مع اقتراب فصل الشتاء... من المتوقع أن تسرع روسيا هجماتها بمسيرات شاهد-136 ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا مما سيتسبب في ظروف معيشية قاسية للسكان المدنيين".

وتابع التقرير أن "الخطوة الرئيسية التي طال انتظارها" هي أن تفرض واشنطن عقوبات على شركة ألابوجا والشركات المرتبطة بها. (الشرق) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:26 | 2023-11-14
01:19 | 2023-11-14
01:09 | 2023-11-14
00:57 | 2023-11-14
00:37 | 2023-11-14
00:35 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24