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عربي-دولي

بخصوص مستشفى الشفاء.. رسالة من بايدن لإسرائيل هذا ما دعا إليه

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:13
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مع استمرار الحرب في غزة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الإثنين إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس حول هذا المجمع.
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وقال بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى"، مضيفا أنه "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.

وأوضح أن اتفاقا "للإفراج عن الأسرى" لا يزال قيد التفاوض بمساعدة قطر، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف أنه يأمل في عدم اتخاذ إي إجراءات لاقتحام مستشفى الشفاء.

ويعاني مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة من انقطاع الماء والكهرباء منذ أيام، ويأمل العالقون فيه مغادرته لكن القتال يحتدم في محيطه.

وتواجه مستشفيات أخرى الوضع نفسه بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن المستشفيات تضم بنى تحتية استراتيجية لحماس التي يتهمها باستخدام الغزيين "دروعا بشرية" رغم نفيها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت إلى 34 بينهم 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من الأطفال الخدج.(سكاي نيوز)


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