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للمرة الأولى إسرائيل تؤكد هوية جندية رهينة لدى حماس.. من هي؟

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:15
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للمرة الأولى، أكّد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء هوية جندية تحتجزها حركة حماس رهينة في قطاع غزة، وذلك بعدما نشر الجناح العسكري للحركة مقطع فيديو ظهرت فيه في الأسر.

وقال الجيش في بيان: "قلوبنا مع عائلة مارسيانو التي اختطُفت ابنتها نوا بوحشية من قبل منظمة حماس الإرهابية".
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وأضاف: "نعمل بكل الوسائل الاستخباراتية والعملياتية من أجل إعادة المختطفين".

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الجيش الإسرائيلي هوية رهينة من أصل حوالي 240 شخصا اختطفتهم حماس من جنوب إسرائيل خلال هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الأول.

وقالت "رويترز" أمس الإثنين، إن حركة "حماس" أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلا وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تلغرام": "كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو".

وأوضح "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة".(سكاي نيوز)

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