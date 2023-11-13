استشهاد خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

أعلنت مصادر طبية، فجر الثلاثاء، استشهاد خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في محيط مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ونقلت فرانس برس عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستشفى "الشهيد ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم أعلن، فجر الثلاثاء، "استشهاد ثلاثة شباب بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، ليرتفع عدد قتلى، الثلاثاء، إلى 5، حيث استشهد شابان، الاثنين، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية" المحتلة.

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وقال أمين خضر، مدير مستشفى "ثابث ثابت"، إن القتلى الخمسة هم شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً وقد سقطوا خلال عملية نفذها في المدينة الجيش الإسرائيلي الذي أكد من جهته لـ"فرانس برس" أن وحداته نفذت بالفعل عملية عسكرية في هذه المنطقة.

وأفادت مراسلة "الحرة" في الضفة الغربية بنشوب مواجهات بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة قلقيلية وبلدة يعبد في قضاء جنين، مشيرة إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن 3 إصابات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة بتسيلم، درور سادوت، لـ"الحرة"، "نطالب المجتمع الدولي بالتركيز على الضفة الغربية وإدانة الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن 11 الفا و240 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ اندلاع الحرب، وفق فرانس برس. ومن بين القتلى 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر ذاته. وأحصيت إصابة 29 ألفا آخرين.

وأكدت الوزارة، التابعة لحماس، أن شوارع شمال القطاع تضيق بعشرات الجثث، ويستحيل إحصاؤها لأن الجيش الإسرائيلي "يستهدف" سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة التي تحاول الاقتراب منها.

وقالت وسائل إعلام رسمية، الاثنين، إن العاهل الأردني الملك عبد الله أوضح أنه حذر منذ فترة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومن أن هجمات المستوطنين اليهود على المدنيين الفلسطينيين يمكن أن تدفع "إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".

ويقيم بالأردن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين يخشون من طرد إسرائيل للسكان من الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأسفرت عن مقتل ١٤٠٠ شخص. (الحرة)