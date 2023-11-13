فرنسا ترسل إلى أرمينيا مركبات مدرعة كانت مخصصة لأوكرانيا

أفاد تقرير نشره موقع Ouest France، بأن أرمينيا تسلمت الدفعة الأولى من مركبات Bastion المدرعة من شركة الدفاع الفرنسية Arquus، المعروفة سابقا باسم Renault Trucks Defense.



Advertisement



وذكر موقع Ouest France أن مركبات Bastion المدرعة التي استلمتها أرمينيا هي ذاتها التي تعهدت شركة Arquus بتسليمها إلى أوكرانيا في عام 2022 من مخزونها البالغ 24 وحدة، لكن كييف اعتبرتها ضعيفة للغاية ضد نيران المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات. وجاء هذا الإعلان على لسان الصحفي والمحلل ليونيد نرسيسيان، يوم الأحد 12 تشرين الثاني، مصحوبا بصور للمركبات المدرعة التي تم رصدها في ميناء بوتي الجورجي في طريقها إلى أرمينيا.وذكر موقع Ouest France أن مركبات Bastion المدرعة التي استلمتها أرمينيا هي ذاتها التي تعهدت شركة Arquus بتسليمها إلى أوكرانيا في عام 2022 من مخزونها البالغ 24 وحدة، لكن كييف اعتبرتها ضعيفة للغاية ضد نيران المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات.

وخلال زيارة إلى يريفان في 3 تشرين الاول، أعلنت كاثرين كولونا، رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، أن باريس وافقت على تسليم معدات عسكرية إلى أرمينيا، وقالت:

"أعلنت فرنسا خلال مؤتمر صحفي أنها أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تسمح بتسليم المعدات العسكرية حتى تتمكن من ضمان دفاعها".

وفي 22 و23 أكتوبر، كان وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان في باريس للقاء نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو. وتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي كمقدمة للتسليم السريع للمعدات العسكرية من قبل فرنسا.

وكانت صحيفة La Tribune الفرنسية قد أفادت في البداية بنقل هذه المركبات إلى أوكرانيا في 3 تشرين الاول 2022، مشيرة إلى أن الشركة المصنعة الفرنسية Arquus، وهي جزء من مجموعة فولفو السويدية، ستزود أوكرانيا بـ 20 مركبة مدرعة من طراز Bastion.

ويمكن لمدرعة Bastion التي يبلغ وزنها 12.5 طنا، أن تحمل مجموعة مكونة من ثمانية جنود، وتوفر لهم الحماية ضد نيران الأسلحة الصغيرة والألغام. (RT)