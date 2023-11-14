إسرائيل تؤكد امتلاكها أدلة لاستخدام حماس المستشفيات في غزة

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مع استمرار الحرب على غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أن لديه "مؤشرات" تظهر أن مقاتلين من حماس احتجزوا في مستشفى للأطفال في قطاع غزة رهائن خطفوهم خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مستندا إلى مقطع مصور، إنه في أسفل مستشفى الرنتيسي بشمال قطاع غزة، جمع الجيش الإسرائيلي "مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن حماس كانت تحتجز رهائن هنا"، مثل زجاجة لرضاعة طفل أو قطعة حبل موصولة بكرسي.وقال إن القوات عثرت على مركز قيادة به مستودع أسلحة يشمل قنابل يدوية وسترات انتحارية ومتفجرات أخرى خزنها مقاتلو حماس في قبو مستشفى الرنتيسي، وهو مستشفى للأطفال متخصص في علاج مرضى السرطان.وأضاف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "وجدنا أيضا دلائل تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في المكان .. هذا قيد التحقيق حاليا. ولكن لدينا أيضا معلومات استخباراتية تتحقق من ذلك".وعرض لقطات لما بدا أنها أماكن معيشة بدائية، بما في ذلك مطبخ صغير، بالإضافة إلى فتحة نفق قريبة قال إنها تؤدي إلى منزل قائد كبير في حماس. وتابع "حماس سيطرت على كل هذه المنطقة وشنت حربها على الإسرائيليين من هذا المستشفى".وقال المتحدث إن القوات عثرت أيضا على دراجة نارية عليها آثار أعيرة نارية والتي استخدمت على ما يبدو لنقل رهائن إلى غزة بعد هجوم حماس المفاجئ في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة وفقا لما تقوله السلطات الإسرائيلية.وأكدت إسرائيل الاثنين أن حماس "فقدت السيطرة على غزة"، في اليوم الثامن والثلاثين من حربها مع الحركة مع استمرار محاصرة آلاف النازحين الذين يعانون ظروفاً "غير إنسانية" في العديد من مستشفيات القطاع المنكوب. (العربية)