الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 بجروح خطيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة اثنان منها جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

ووفقا لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

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الرائد (احتياط) راز أبو العافية مرشفون 27 عاما، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب (12).

الرقيب روي ماروم 21 عاما، من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل في دورية هروب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.







وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 47 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 تشرين الاول إلى 364 قتيلا. (سكاي نيوز)