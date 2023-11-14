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عربي-دولي

وفاة شقيقة ترامب الكبرى.. كيف كانت العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 00:57
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أفادت تقارير إعلامية، بأن ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، القاضية الاتحادية السابقة، توفيت عن عمر ناهز 86 عاما.
 
وأفادت "رويترز" نقلا عن مصادر، أن باري توفيت في منزلها بمانهاتن، واكتُشفت وفاتها في ساعة مبكرة، الاثنين.
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وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه تم العثور على امرأة، تبلغ من العمر 86 عاما فاقدة للوعي داخل غرفة النوم بشقة في الشارع الخامس، وتأكدت وفاتها لاحقا، موضحة أن هناك تحقيقا، ولا يمكن كشف هوية المرأة.
 
ولا يُعرف سوى القليل عن عمق العلاقة بين ترامب وشقيقته. ففي حين أنها لم تتحدث علنا أبدا عن رئاسته، إلا أن ابنة أختها، ماري ترامب، نشرت تسجيلات صوتية لماريان وهي تنتقد ترامب عندما كان رئيسا. (روسيا اليوم) 
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