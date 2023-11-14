رئيس البرازيل: رد إسرائيل "لا يقل خطورة" عن هجوم حماس

اتهم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أي معيار" في قطاع غزة، معتبرا أن ردها "لا يقل خطورة" عن الهجوم الذي شنته عليها حماس في السابع من تشرين الاول وأشعل فتيل الحرب، وهي تصريحات أدانها ممثلو الجالية اليهودية في البرازيل.

Advertisement

وقال دا سيلفا خلال حفل رسمي في برازيليا: "بعد الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس، تبيّن أن الحل الذي انتهجته إسرائيل، لا يقل خطورة عن ذاك الذي انتهجته حماس. إنهم يقتلون أبرياء من دون أي معيار".

كما اتهم رئيس أكبر دولة في أميركا اللاتينية، إسرائيل بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجة وجود إرهابيين فيها".

وأضاف: "هذا أمر لا يمكن تفسيره. أولاً، عليك أن تنقذ النساء والأطفال، ثم تتقاتل مع من تريد"، قائلا إن عدد النساء والأطفال الذين قُتلوا "لم يسبق له مثيل في مثل هكذا نزاع".

وسارع ممثلو الجالية اليهودية في البرازيل، ثاني أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، إلى إدانة تصريحات دا سيلفا، معتبرين أنها "خاطئة وغير عادلة وخطيرة".



أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين في المعارك الدائرة مع مسلحي حركة حماس في قطاع غزة ليصل إجمالي قتلى القوات الإسرائيلية إلى 46 شخصا منذ بدء العمليات البرية يوم 27 تشرين الاول.

وأضافت "الكونفدرالية الإسرائيلية في البرازيل"، التي تقول إنها تمثل 120 ألف يهودي برازيلي، إن تصريحات دا سيلفا "تضع على نفس المستوى، إسرائيل وحماس".

ودافعت الكونفدرالية في مذكرة عن الجهود "الواضحة والمثبتة التي تبذلها السلطات الإسرائيلية، لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين".

وأضافت المذكرة أن أبناء الطائفة اليهودية في البرازيل "يتوقعون من سلطاتنا أن تكون متوازنة".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه خلال الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول وأشعل فتيل الحرب الحالية، اختطف مقاتلو الحركة نحو 240 شخصاً، اقتادوهم معهم إلى قطاع غزة حيث احتجزوهم رهائن.

ومنذ الهجوم الذي شنته حماس وخلف بحسب السلطات الإسرائيلية 1200 قتيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، أوقعت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب سلطات الصحة هناك، أكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نسا وأطفال.

وتنفي إسرائيل استهداف المستشفيات في قطاع غزة عمداً.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام هذه المستشفيات، أو أنفاقاً تقول إنّها موجودة تحت هذه المنشآت الصحية، مخابئ ومراكز عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة التي تحكم منذ 2007 قطاع غزة.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، أن حماس "فقدت السيطرة على غزة"، بينما عرضت الحركة الإفراج عن 70 رهينة لديها مقابل هدنة

ومساء الإثنين، استقبل دا سيلفا في قاعدة جوية في العاصمة، 22 مواطناً برازيليا و10 من أفراد عائلاتهم كانوا يعيشون في قطاع غزة، وتمكنت برازيليا من إجلائهم، الأحد، عبر الحدود المصرية، بعد أكثر من شهر من الانتظار.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس البرازيلي: "اليوم هو يوم سعيد للغاية للبرازيليين"، مضيفا أن الحكومة "تقوم بإعادة أولئك الذين أمكن إطلاق سراحهم بفضل كثير من التضحيات، إذ إن الأمر رهن بإرادة إسرائيل".

وكان سيلسو أموريم، مستشار دا سيلفا الذي مثّل البرازيل في مؤتمر إنساني حول غزة في باريس، قد قال، الخميس، إنه يؤيد "وقفاً لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.

وصعّد أموريم من انتقاداته لإسرائيل، قائلا إن "مقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة، يدفع للتفكير بإبادة جماعية". (الحرة)