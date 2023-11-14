سائح إسرائيلي يتحرش بمصريات ويثير زوبعة... ما قصته؟ (فيديو)

انشغل العديد من المصريين خلال الساعات الماضية بفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، مظهراً ما قيل إنه سائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات.

وأثار المقطع الذي تم تداوله بين المصريين على أنه لسائح إسرائيلي في شاطئ مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، والقريبة من إسرائيل، زوبعة وغضبا عارما خاصة أنه تضمن إساءة وسبا وقذفا.

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وخلال الفيديو قال السائح لشابتين مصريتين تواجدتا في عين المكان: بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل أنتن لا تعرفن شيئا عن السياسة".

ثم وصفهن بألفاظ غير لائقة، فيما نعتته إحدى الفتيات بالمريض.

وأثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل، والغضب على مواقع التواصل، وطالب العديد من المغردين بالقبض عليه وإحالته للمحاكمة.

توضيح الداخلية

ما دفع وزارة الداخلية المصرية إلى التحرك، وكشف تفاصيل الواقعة. وقالت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الفيديو المنتشر صحيح، مؤكدة القبض على السائح.

إلا أنها أوضحت أن الموقوف يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيل. وأوضحت أن السائح تطاول على الفتاتين لفظياً، ما دفعهما إلى التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية.

فتم القبض على السائح الأجنبي، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.

يذكر أن مدينة دهب تقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة شرم الشيخ، وتشتهر بشواطئها الصافية ومواقع الغوص والغطس الغنية بالشعاب المرجانية.

لذا تعتبر وجهة مفضلة للعديد من السياح الأجانب الراغبين في ممارسة رياضة الغطس والصيد. (العربية)