Advertisement

عربي-دولي

سائح إسرائيلي يتحرش بمصريات ويثير زوبعة... ما قصته؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2023 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1130168-638355527405616720.jpeg
Doc-P-1130168-638355527405616720.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انشغل العديد من المصريين خلال الساعات الماضية بفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، مظهراً ما قيل إنه سائح إسرائيلي يتحرش بفتيات مصريات.
وأثار المقطع الذي تم تداوله بين المصريين على أنه لسائح إسرائيلي في شاطئ مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، والقريبة من إسرائيل، زوبعة وغضبا عارما خاصة أنه تضمن إساءة وسبا وقذفا.
Advertisement
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا


وخلال الفيديو قال السائح لشابتين مصريتين تواجدتا في عين المكان: بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل أنتن لا تعرفن شيئا عن السياسة".
ثم وصفهن بألفاظ غير لائقة، فيما نعتته إحدى الفتيات بالمريض.
وأثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل، والغضب على مواقع التواصل، وطالب العديد من المغردين بالقبض عليه وإحالته للمحاكمة.
توضيح الداخلية
 
ما دفع وزارة الداخلية المصرية إلى التحرك، وكشف تفاصيل الواقعة. وقالت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الفيديو المنتشر صحيح، مؤكدة القبض على السائح.
إلا أنها أوضحت أن الموقوف يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيل. وأوضحت أن السائح تطاول على الفتاتين لفظياً، ما دفعهما إلى التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية.
فتم القبض على السائح الأجنبي، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.
يذكر أن مدينة دهب تقع على خليج العقبة، وتبعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة شرم الشيخ، وتشتهر بشواطئها الصافية ومواقع الغوص والغطس الغنية بالشعاب المرجانية.
لذا تعتبر وجهة مفضلة للعديد من السياح الأجانب الراغبين في ممارسة رياضة الغطس والصيد. (العربية)
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:48 | 2023-11-14
03:45 | 2023-11-14
03:30 | 2023-11-14
03:22 | 2023-11-14
02:59 | 2023-11-14
02:54 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24