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عربي-دولي
مأساة مستشفى الشفاء.. 179 جثة دفنت في "قبر جماعي" والخدمات انهارت بشكل كامل
Lebanon 24
14-11-2023
|
03:48
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مع استمرار الحرب على غزة، أعلن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، أن 179 جثة دفنت في "قبر جماعي" في موقع المؤسسة الاستشفائية، وذلك بعد انهيار خدمات المستشفى بشكل كامل.
وأوضح أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.
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وأضاف: "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي، الجثث تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح"، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.
ماذا يحدث لمستشفى الشفاء في غزة؟
و بات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في موقف بالغ الصعوبة، ففوق الحصار الإسرائيلي المضروب عليه يتعرض للقصف بشكل متكرر، وفي الداخل بات الموت يحصد المرضى من جراء نفاد الوقود والأدوية.
ونفد وقود آخر مولد بالمستشفى يوم السبت الماضي، مما أدى إلى وفاة 3 أطفال مبتسرين و4 مرضى آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة. (سكاي نيوز)
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