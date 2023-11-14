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عربي-دولي
لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة في غزة
Lebanon 24
14-11-2023
|
03:59
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة العسكرية في غزة، فيما تستمر الحرب على غزة لليوم 39 على التوالي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ان الجيش هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 200 هدف لحركة حماس في قطاع غزة. وأضاف في بيان أن الجيش اكتشف خلال عملياته البرية نفقا ووسائل قتالية داخل أحد المساجد.
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كما أشار إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار نحو قوات الجيش.
إلى ذلك، أعلن هاغاري مهاجمة مواقع قال إنها لإنتاج معدات قتالية، ومنصات لإطلاق الصواريخ، ومقرات قيادة عسكرية. وقال أيضا إن البحرية الإسرائيلية هاجمت موقعا لحماس استخدمته قوتها البحرية في التدريب وتخزين الأسلحة.
ومنذ السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي أطلقت إسرائيل عملية توغل بري في قطاع غزة، وتمكنت من فصل شمال القطاع عن جنوبه إلى حد بعيد، بينما طوقت عددا من المواقع في الشمال من ضمنها مستشفى الشفاء.
كذلك تقدمت في مدينة غزة بشكل طفيف، محاولة تقليل خسائرها العسكرية. وقد عمدت لتحقيق هذا الهدف إلى اعتماد تكتيك أو خطة جديدة تقضي بدمج فرق نوعية من إدارة الاستخبارات العسكرية مع القوات أو ألوية المشاة على الأرض، فضلا عن الفرق الهندسية، يصاحبها طيران مكثف أثناء التوغل، وحزام نيران مكثف.(العربية)
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