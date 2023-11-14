Advertisement

عربي-دولي

لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة في غزة

Lebanon 24
14-11-2023 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1130192-638355570002455203.png
Doc-P-1130192-638355570002455203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء غولاني سيطر على مقر الشرطة العسكرية في غزة، فيما تستمر الحرب على غزة لليوم 39 على التوالي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ان الجيش هاجم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 200 هدف لحركة حماس في قطاع غزة. وأضاف في بيان أن الجيش اكتشف خلال عملياته البرية نفقا ووسائل قتالية داخل أحد المساجد.
Advertisement

كما أشار إلى أن طائرات مقاتلة هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار نحو قوات الجيش.

إلى ذلك، أعلن هاغاري مهاجمة مواقع قال إنها لإنتاج معدات قتالية، ومنصات لإطلاق الصواريخ، ومقرات قيادة عسكرية. وقال أيضا إن البحرية الإسرائيلية هاجمت موقعا لحماس استخدمته قوتها البحرية في التدريب وتخزين الأسلحة.

ومنذ السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي أطلقت إسرائيل عملية توغل بري في قطاع غزة، وتمكنت من فصل شمال القطاع عن جنوبه إلى حد بعيد، بينما طوقت عددا من المواقع في الشمال من ضمنها مستشفى الشفاء.

كذلك تقدمت في مدينة غزة بشكل طفيف، محاولة تقليل خسائرها العسكرية. وقد عمدت لتحقيق هذا الهدف إلى اعتماد تكتيك أو خطة جديدة تقضي بدمج فرق نوعية من إدارة الاستخبارات العسكرية مع القوات أو ألوية المشاة على الأرض، فضلا عن الفرق الهندسية، يصاحبها طيران مكثف أثناء التوغل، وحزام نيران مكثف.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:44 | 2023-11-14
05:30 | 2023-11-14
05:13 | 2023-11-14
04:45 | 2023-11-14
04:27 | 2023-11-14
04:01 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24