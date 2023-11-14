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عربي-دولي

قصف تركي شمال العراق يسقط قتيلين من حركة متحالفة مع "الكردستاني"

Lebanon 24
14-11-2023 | 05:13
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قتل عنصران من حركة إيزيدية متحالفة مع حزب العمال الكردستاني التركي شمالي العراق، في قصف نفذته طائرة مسيرة للقوات التركية، حسبما أفاد بيان صدر الثلاثاء عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.
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وذكر بيان صحافي لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أن "طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت مركبة تابعة لوحدات مقاومة سنجار في ناحية سنوني في سنجار، مما أدى إلى مقتل مسؤول أمني ومقاتل كان يرافقه". وأشار البيان الى وقوع الهجوم في وقت متأخر من يوم الإثنين.

ونادرا ما تعلق أنقرة على ضربات كهذه، ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيما "إرهابيا"، وضد حركة متحالفة معها من الأقلية الإيزيدية في منطقة سنجار الجبلية وهي وحدات مقاومة سنجار.
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