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بالقرب من عكا.. إسرائيل تعترض "هدفاً مشبوهاً"

Lebanon 24
14-11-2023 | 05:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ما وصفه بـ "هدف مشبوه"، لافتا إلى أنه تم رصده بالقرب من شواطئ عكا شمالي البلاد.

وبحسب الجيش، فإنه "لم يتم تفعيل الإنذار وفق السياسة المتبعة"، ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن طبيعة "الهدف المشبوه" التي تصدى له بالقرب من عكا.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل هدفا مشبوها تم رصده بالقرب من شواطئ عكا. لم يتم تفعيل الانذار وفق السياسة المتبعة".
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