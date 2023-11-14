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عربي-دولي

"سرقوه من فلسطين".. عريضة أميركية لمقاطعة "المطبخ الإسرئيلي"

Lebanon 24
14-11-2023 | 07:30
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وقع 900 طاه وصاحب مطاعم وشخصية بارزة في صناعة الأغذية في أميركا الشمالية، على عريضة تدعو إلى مقاطعة "المطبخ الإسرائيلي"، احتجاجا على الهجمات العنيفة على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قال الموقعون على العريضة إن "إسرائيل تستولي على المطبخ الفلسطيني وتحاول محوه من عالم الطهي، تماما كما تحاول محو الشعب الفلسطيني".
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وتدعو العريضة، التي تحمل عنوان "الضيافة من أجل الإنسانية"، إلى مقاطعة شركات الأغذية الإسرائيلية وفعاليات الطهي التي تروج لإسرائيل، وذلك كوسيلة للضغط لوقف إطلاق النار.

وجاء في العريضة: "يجب أن نكسر حاجز الصمت بشأن الإبادة الجماعية في غزة، بعد نفاد الوقود من المستشفيات سوف يرتفع عدد القتلى بشكل كبير. في كل ثانية نختار البقاء صامتين، دون مطالبة حكومتنا بالتوقف عن تسليح إسرائيل بمليارات الدولارات فإننا نسمح بحدوث مذبحة أخرى".

وأضافت: "نطلب من زملائنا في مجتمع الأغذية والمشروبات اتخاذ موقف ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والالتزام بثلاثة إجراءات معنا:

أبرز الموقعين على العريضة

الطاهية الأميركية الإسرائيلية أورا وايز.
مؤلف كتب الطبخ وكاتب عمود الطعام السابق في صحيفة "نيويورك تايمز" سامين نصرت.
مضيف سلسلة "نتفلكس" الوثائقية عن الطعام "High on the Hog" ستيفن ساترفيلد.
ريم قسيس التي تعتبر "وجه المطبخ الفلسطيني" في أميركا.
طهاة المطبخ في فندق "وايثي" الشهير في بروكلين.
الطهاة والخبازون في سلسلة المخابز المشهورة في أسواق المزارعين في نيويورك"شي وولف بيكري". (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية

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