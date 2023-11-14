"بلومبيرغ": قمة بايدن - شي قد تشهد اتفاقا حول "الفنتانيل" القاتل

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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد تسفر عن اتفاق للحد من تدفق "الفنتانيل" القاتل على الولايات المتحدة.وقالت مصادر للوكالة إنه بموجب الاتفاق، الذي لا يزال قيد الإعداد "ستلاحق الصين شركات الكيماويات لوقف تدفق المواد الأولية التي تستخدم لتصنيع الفنتانيل من قبل العصابات المكسيكية"، مبينة أنه في المقابل، "سترفع إدارة بايدن القيود المفروضة على معهد علوم الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن في الصين"، وهو كيان تتهمه الولايات المتحدة بأنه "مسؤول عن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان".وأفادت "بلومبيرغ" نقلا عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن بكين على استعداد لتنفيذ إجراءات مكافحة تهريب المخدرات مع الولايات المتحدة على أساس "المساواة والاحترام المتبادل".ويلتقي بايدن نظيره الصيني، يوم غد الأربعاء، في سان فرانسيسكو، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وبحسب "بلومبيرغ"، فإن الاتفاق المحتمل، حال حدوثه، يحقق "نصرا كبيرا" لبايدن، ويمثل "فوزا للبيت الأبيض" في قضية يقول الناخبون إنها "ذات أولوية" لانتخابات عام 2024. (روسيا اليوم)