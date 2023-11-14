Advertisement

عربي-دولي

"بلومبيرغ": قمة بايدن - شي قد تشهد اتفاقا حول "الفنتانيل" القاتل

Lebanon 24
14-11-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1130276-638355736587758341.jpg
Doc-P-1130276-638355736587758341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد تسفر عن اتفاق للحد من تدفق "الفنتانيل" القاتل على الولايات المتحدة.

وقالت مصادر للوكالة إنه بموجب الاتفاق، الذي لا يزال قيد الإعداد "ستلاحق الصين شركات الكيماويات لوقف تدفق المواد الأولية التي تستخدم لتصنيع الفنتانيل من قبل العصابات المكسيكية"، مبينة أنه في المقابل، "سترفع إدارة بايدن القيود المفروضة على معهد علوم الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن في الصين"، وهو كيان تتهمه الولايات المتحدة بأنه "مسؤول عن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان".
Advertisement

وأفادت "بلومبيرغ" نقلا عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن بكين على استعداد لتنفيذ إجراءات مكافحة تهريب المخدرات مع الولايات المتحدة على أساس "المساواة والاحترام المتبادل".

ويلتقي بايدن نظيره الصيني، يوم غد الأربعاء، في سان فرانسيسكو، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن الاتفاق المحتمل، حال حدوثه، يحقق "نصرا كبيرا" لبايدن، ويمثل "فوزا للبيت الأبيض" في قضية يقول الناخبون إنها "ذات أولوية" لانتخابات عام 2024. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-11-14
13:51 | 2023-11-14
13:37 | 2023-11-14
13:35 | 2023-11-14
13:19 | 2023-11-14
13:07 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24