Advertisement

عربي-دولي

جيش العدو الإسرائيلي يعثر على فتحة نفق في أحد مساجد غزة (صور)

Lebanon 24
14-11-2023 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1130284-638355757027798462.jpg
Doc-P-1130284-638355757027798462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن قواته عثرت على فتحة نفق في أحد مساجد قطاع غزة، كما نشر شريط فيديو يوثق قصفه لمبان سكنية قال إنها بنى تحتية تابعة لحركة "حماس" في القطاع.
 
 
وجاء في بيان الجيش: "خلال العمليات البرية، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على فتحة نفق تقع في أحد المساجد في قطاع غزة، وبتوجيه من القوات البرية، قصفت الطائرات الإسرائيلية خلية تابعة "لحماس" أطلقت في وقت سابق صواريخ مضادة للدبابات على الجنود".
Advertisement
 
 
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على فتحة نفق في أحد مساجد غزة ويواصل قصف المباني السكنية (صور + فيديو)


وأشار البيان إلى "أن الطيران الإسرائيلي استهدف خلال اليوم الماضي 200 هدف تابع "لحماس"، موضحا أن "الاستهداف شمل افرادا ومواقع إنتاج أسلحة وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات ومراكز قيادة عمليات تابعة لحماس".

وأضاف: "وخلال الليل، ضرب جنود البحرية الإسرائيلية معسكراتستخدمه القوات البحرية التابعة "لحماس" للتدريب وتخزين الأسلحة".
 
 
كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، مداهمة قواته مكتب عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة أيمن نوفل، الذي قتل بعد فترة وجيزة من بداية الحرب على غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية. (روسيا اليوم)
 
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على فتحة نفق في أحد مساجد غزة ويواصل قصف المباني السكنية (صور + فيديو)
 
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على فتحة نفق في أحد مساجد غزة ويواصل قصف المباني السكنية (صور + فيديو)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:14 | 2023-11-14
11:11 | 2023-11-14
11:00 | 2023-11-14
10:55 | 2023-11-14
10:30 | 2023-11-14
10:00 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24