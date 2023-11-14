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عربي-دولي

كييف تنفي بدء تدريب طياريها على مقاتلات "إف-16"

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:00
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نفى مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16" في رومانيا.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره إغنات على تطبيق "تليغرام"، حيث قال إن بناء قاعدة الطيران قد بدء للتو في مركز التدريب المستقبلي، وكان إغنات قد أفاد، 10 نوفمبر الجاري، بأن تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية على طائرات "إف-16" يسير وفقا للخطة، ووفقا له، يخضع بعض الطيارين بالفعل للتدريب في السماء برفقة مدربين.
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وكانت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين قد صرحت في وقت سابق بأن البلاد أرسلت 5 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى رومانيا، 7 نوفمبر، لتدريب الطيارين الأوكرانيين، وتابع إغنات: "في بعض الأحيان يجب النظر إلى تصريحات شركائنا الغربيين من زاوية مختلفة، فقد قامت هولندا بنقل 5 طائرات (إف-16) إلى رومانيا، لتحولها إلى طائرات (إف-35)، ولا يوجد أي حديث عن تدريب الطيارين الأوكرانيين هناك. لن يحدث هذا الآن، كما تكتب وسائل الإعلام، الذين يكتبون أن صقورنا قد طارت بالفعل".

ووفقا لإغنات فقد تم صب الأساس في مركز التدريب المستقبلي، وقد تم الشروع في بناء قاعدة طيران هناك مخصصة لتدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن هناك مدرجا في المركز.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، حيث أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف عام 2024. وذكرت أن هولندا تعتزم إرسال 12-18 مقاتلة من هذا الطراز إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين للطيران بهذه المقاتلات في رومانيا. (روسيا اليوم)     

المصدر: روسيا اليوم
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