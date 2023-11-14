لماذا تراجعت حدة المواقف الغربية الداعمة للعدوان على غزة؟

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كتبت الجزيرة: بدت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين منبهة للنظر كونها الأولى من نوعها التي تعترف بتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب. وقال كوهين، أمس الاثنين، إن الضغط الدولي يزداد على بلاده لإنهاء الحرب في قطاع غزة بسبب الوضع الإنساني هناك. وأضاف أن أمامهم أسبوعين إلى 3 أسابيع لحسم الحرب قبل أن يصبح الضغط مؤثرا.وكان الموقف الدولي، وتحديدا الأميركي والأوروبي، قد شهد تحولات على صعيد الموقف الخطابي من الحرب بدأ بموقف متشدد وغير مسبوق تبعته تحولات. وشكّل نجاح المقاومة الفلسطينية العسكري يوم السابع من تشرين الأول الماضي، صدمة كبيرة لإسرائيل وداعميها الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. فلطالما حظيت دولة الاحتلال بصورة مثالية في التفوق العسكري والاستخباري إقليميا ودوليا.إلا أنه وبكل وضوح، أخفقت الإدارة الأميركية والدعاية الإسرائيلية في معركة الرأي العام الدولي بإدانة الفلسطينيين وتأطير مقاومته ووصمها بالإرهاب. وقد شهدت العواصم العالمية من الشرق والغرب وفي كبرى العواصم الأوروبية والمدن الأميركية مظاهرات مساندة للفلسطينيين ومناهضة لدولة الاحتلال ورافضة لجرائمها بشكل غير مسبوق.وكانت أكبر المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، كما خرجت مظاهرات في بروكسل وباريس وفيينا وبرلين وكوبنهاغن وميلانو وبرشلونة ونيويورك.وأوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED) أن الأسابيع الثلاثة للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90% منها مناصرة للفلسطينيين.كما أظهرت دراسة لمجلة إيكونومست حول سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن المنشورات المؤيدة لفلسطين أكثر بمقدار 3.9 مرات من المنشورات المؤيدة لإسرائيل. بينما كانت نسب الدعم متساوية يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.وشكلت هذه "الانتفاضة الشعبية العالمية" حالة من الضغط على المواقف الرسمية للإدارة الأميركية والدول الغربية التي دعمت دولة الاحتلال، مما دفعها إلى إدخال عناصر جديدة لخطابها السياسي المصاحب للحرب على غزة.وكان استطلاع رأي لوكالة أسوشيتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة أشار إلى أن 44% فقط من الأميركيين يرون إسرائيل حليفا، ويدعم 36% منهم تقديم مساعدة للجيش الإسرائيلي، بينما يرى 40% منهم أن الرد العسكري الإسرائيلي تجاوز الحدود.ووصف 58% من أنصار الحزب الديمقراطي الأميركي الهجوم الإسرائيلي بالمبالغ فيه. كما نشرت صحيفة بوليتكو تقريرا مفصلا حول تأثير الحرب في البيئة الداخلية للحزب، وأشارت إلى أن "اليسار الأميركي عانى من انقسام مؤلم حول الحرب بين إسرائيل وحماس. وعلى الرغم من أن شريحة واسعة من الناخبين الأميركيين كانت تاريخيا مؤيدة لإسرائيل، فإن هذا الدعم الشعبي انخفض في السنوات الأخيرة".ومع توسع جرائم الاحتلال وتصاعد الاحتجاجات الشعبية العالمية، بالإضافة للمخاوف الأميركية والغربية باتساع رقعة المواجهة وتحولها لصراع إقليمي، لجأت إدارة بايدن، واستنادا لوجود محتجزين من جنسيات متعددة لدى حماس منها أميركية، إلى طلبها من حلفاء إقليميين بالتوسط لإطلاق سرائح محتجزين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. إلا أنها كانت كذلك حريصة على تأكيد موقفها بضرورة استكمال إسرائيل حربها على القطاع.وتأتي المطالبات الأميركية بوقف مؤقت لإطلاق النار والسعي للإفراج عن محتجزين أجانب مقابل إدخال مساعدات إنسانية ووقود للمستشفيات، في سياق التداعيات السلبية التي بدأت تظهر على المستقبل الانتخابي للديمقراطيين وللرئيس بايدن في الانتخابات الأميركية القادمة نهاية 2024.وفي السياق نفسه، سارت المواقف الأوربية في لندن وباريس وغيرها من الدول الأوربية، حيث شهدت مواقف الحكومات انتقادات من التيارات السياسية اليسارية والتقدمية، عرّضت مستقبل هذه الحكومات وشعبيتها لتراجعات ملحوظة.ولا يمكن إغفال حقيقة أن المواقف الأوروبية بالتحديد قد تعرضت لضغوط سياسية وشعبية دفعتها للتراجع عن حدة موقفها الأولي من الحرب، وكان آخرها ما قاله مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن الاتحاد يدعو إلى وقف مؤقت فوري للأعمال "العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة لإيصال الدعم الإنساني".إلا أن المعطيات التي تقدمها مراكز الرصد لعمليات نقل السلاح وتزويد دولة الاحتلال بها، تشير إلى أن التصريحات التي تركز على تجنب استهداف المدنيين وضرورة إدخال المساعدات لم تنعكس على الصادرات العسكرية المتجهة لإسرائيل.وذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي. (الجزيرة)