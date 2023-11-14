حركة الجهاد الإسلامي تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

شدد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة في بيان، على أن "طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله، من المحتمل أن تدفع بحركة الجهاد إلى أن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل". (الوكالة الوطنية)

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