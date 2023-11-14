Advertisement

عربي-دولي

وزارة "الصحة" في غزة تردّ على قصة "حضانات الخدج"

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:14
A-
A+
Doc-P-1130311-638355826413486055.jpg
Doc-P-1130311-638355826413486055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تواصله مع مستشفى الشفاء بشأن الأطفال الخدج.

وأكّد القدرة لـ"الأناضول": "لم يتواصل معنا أحد بخصوص الأطفال الخدج، وعددهم في المستشفى 36".
Advertisement


وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مكالمة هاتفية بين ضابط اتصال في الجيش ومدير مستشفى الشفاء، أكبر مركز صحي في القطاع، بشأن نقل 37 حاضنة وأربع أجهزة تنفس، ومعدات طبية حيوية أخرى.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-11-14
13:51 | 2023-11-14
13:37 | 2023-11-14
13:35 | 2023-11-14
13:19 | 2023-11-14
13:07 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24