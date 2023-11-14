وزارة "الصحة" في غزة تردّ على قصة "حضانات الخدج"

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نفى المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن تواصله مع مستشفى الشفاء بشأن الأطفال الخدج.وأكّد القدرة لـ"الأناضول": "لم يتواصل معنا أحد بخصوص الأطفال الخدج، وعددهم في المستشفى 36".وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مكالمة هاتفية بين ضابط اتصال في الجيش ومدير مستشفى الشفاء، أكبر مركز صحي في القطاع، بشأن نقل 37 حاضنة وأربع أجهزة تنفس، ومعدات طبية حيوية أخرى.