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من مسافة صفر... مقتل 9 جنود إسرائيليين

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:43
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أعلنت "كتائب القسام" أنّها تخوض اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور.
 
وأشارت إلى أنّها قتلت 9 عسكريين إسرائيليين من مسافة صفر، ودمّرت آليات إسرائيلية. (روسيا اليوم)
 
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