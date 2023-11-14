من مسافة صفر... مقتل 9 جنود إسرائيليين

أعلنت "كتائب القسام" أنّها تخوض اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور.

وأشارت إلى أنّها قتلت 9 عسكريين إسرائيليين من مسافة صفر، ودمّرت آليات إسرائيلية. (روسيا اليوم)