Advertisement

عربي-دولي

"قانون العودة".. إسرائيل تؤيّد حكماً سابقاً

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:55
A-
A+
Doc-P-1130327-638355851676764016.png
Doc-P-1130327-638355851676764016.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيدت المحكمة العليا في إسرائيل حكما سابقا، يقضي بأنه يجوز للأرامل غير اليهوديات لأبناء وأحفاد اليهود، الهجرة إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة".


وكانت هيئة السكان الإسرائيلية، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية، اعترفت بقانون العودة على أنه يمتد فقط إلى أرملة اليهودي غير اليهودية، وليس أرامل الذرية.
Advertisement


وقانون العودة تشريع إسرائيلي صدر في تموز 1950، ويعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها. وفي عام 1970، عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:05 | 2023-11-14
14:00 | 2023-11-14
13:51 | 2023-11-14
13:37 | 2023-11-14
13:35 | 2023-11-14
13:19 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24