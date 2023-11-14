"قانون العودة".. إسرائيل تؤيّد حكماً سابقاً

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أيدت المحكمة العليا في إسرائيل حكما سابقا، يقضي بأنه يجوز للأرامل غير اليهوديات لأبناء وأحفاد اليهود، الهجرة إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة".وكانت هيئة السكان الإسرائيلية، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية، اعترفت بقانون العودة على أنه يمتد فقط إلى أرملة اليهودي غير اليهودية، وليس أرامل الذرية.وقانون العودة تشريع إسرائيلي صدر في تموز 1950، ويعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها. وفي عام 1970، عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.