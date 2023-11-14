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عربي-دولي

وصفه بـ"هتلر"... حزب بارز في هذا البلد يرفع دعوى على نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية

Lebanon 24
14-11-2023 | 12:05
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أعلن محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكتب المحامي متين كولونك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم رفعنا، كممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وكل الجرائم ضد الإنسانية". (روسيا اليوم)
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