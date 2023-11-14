بايدن للرهائن: أبقوا هناك إننا قادمون

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إنه يعتقد أن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» سيتحقق.

وأضاف بايدن في البيت الأبيض: ابقوا هناك، إننا قادمون.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهي في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف: «عقدنا، وزير الصحة والعائلات وأنا، اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حتى اليوم، لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء».

وأضاف كوهي: «لقد سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية إلى غزة. ولكن حتى اليوم، لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا».

(الشرق الأوسط)