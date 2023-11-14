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عربي-دولي

بايدن للرهائن: أبقوا هناك إننا قادمون

Lebanon 24
14-11-2023 | 12:15
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، إنه يعتقد أن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» سيتحقق.

 

وأضاف بايدن في البيت الأبيض: ابقوا هناك، إننا قادمون.

  

 وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهي في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف: «عقدنا، وزير الصحة والعائلات وأنا، اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حتى اليوم، لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء».

 

وأضاف كوهي: «لقد سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية إلى غزة. ولكن حتى اليوم، لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا».

(الشرق الأوسط)
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