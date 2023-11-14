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عربي-دولي

هذه البلدات الجنوبيّة تتعرّض للقصف حاليّاً

Lebanon 24
14-11-2023 | 13:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ منطقة اللبونة في الناقورة تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيليّ.
 
 
ويستهدف العدوّ الإسرائيليّ أيضاً خراج بلدتيّ علما الشعب وطير حرفا، تزامناً مع تحليق طيران الإستطلاع.
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كذلك، لا تزال أطراف بلدتيّ طيرحرفا والجبين تتعرض للقصف.
 
 
 
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