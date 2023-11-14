إرتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة

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أعلنت حكومة حماس، أن حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ارتفعت إلى 11320 شهيداً، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة.وأضافت أن عدد الشهداء في المجال الصحي بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيا.وأشارت إلى أن "عدد الإصابات بلغ 29200 إصابة، أكثر من 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء".وأكدت أنه "في ظل استهداف الجيش الإسرائيلي المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما تمّ استهداف 55 سيارة إسعاف". (سكاي نيوز)