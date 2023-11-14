سيزور دولاً عربيّة... من ستُرسل أميركا إلى الشرق الأوسط؟

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن نائب مساعد الرئيس ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلق في جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.





وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان لها: "غادر نائب مساعد الرئيس ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، الليلة الماضية للقيام بزيارة إلى بلجيكا وإسرائيل والضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن". (روسيا اليوم)

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