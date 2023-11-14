بوتين والسيسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فإن "الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين".

وأوضح المتحدث أن "الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء".

كما أضاف أن "الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك". (روسيا اليوم)