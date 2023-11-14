واشنطن: سندعم طرفاً ثالثاً مستقلاً لإخلاء مستشفيات غزة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، رغبتها في إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى.

وأشارت إلى أنها "ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن "لا تريد رؤية أي مدنيين، وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل".

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وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، مشيرة إلى أن الحركة "أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء".

وفي المقابل، ينفي العاملون في مستشفى الشفاء وحماس الاتهامات الإسرائيلية. (سكاي نيوز)