شخصيّة إسرائيليّة بارزة ستزور بلداً عربيّاً... ما الذي ستبحثه مع كبار المسؤولين؟

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إنّ رئيس "الشاباك" رونين بار يزور القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، لمناقشة صفقة مرتقبة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة. (سكاي نيوز)

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