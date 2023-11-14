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عربي-دولي

شخصيّة إسرائيليّة بارزة ستزور بلداً عربيّاً... ما الذي ستبحثه مع كبار المسؤولين؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 14:48
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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، إنّ رئيس "الشاباك" رونين بار يزور القاهرة للقاء كبار المسؤولين المصريين، لمناقشة صفقة مرتقبة للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
 
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