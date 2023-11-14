بعد قرار إقالة الحلبوسي.. إستقالة 3 وزراء في الحكومة العراقيّة

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أعلن حزب "تقدم" استقالة ممثليه في الحكومة العراقية، ومن رئاسة اللجان النيابية، في أعقاب إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الحزب في بيان، إن 3 وزراء يحظون بدعم الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد قرار المحكمة، وإن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان.وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته "قرارا ملزما لكافة السلطات". (الحرة)