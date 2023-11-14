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عربي-دولي

بعد قرار إقالة الحلبوسي.. إستقالة 3 وزراء في الحكومة العراقيّة

Lebanon 24
14-11-2023 | 15:06
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أعلن حزب "تقدم" استقالة ممثليه في الحكومة العراقية، ومن رئاسة اللجان النيابية، في أعقاب إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الحزب في بيان، إن 3 وزراء يحظون بدعم الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد قرار المحكمة، وإن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في "مقاطعة سياسية" للبرلمان.
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وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته "قرارا ملزما لكافة السلطات". (الحرة)
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