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لمدة 5 أيام.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين تبدأ مسيرة إلى مقر نتنياهو

Lebanon 24
14-11-2023 | 15:20
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بدأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مسيرة تستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من تل أبيب إلى القدس، لمطالبة الحكومة ببذل أقصى جهدها لضمان إطلاق سراح ذويهم.


ويوجه بعض أقارب المحتجزين انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم بذله المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم في الوقت الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي داخل غزة بناء على أوامر بالقضاء على "حماس".
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وقالت شيلي شيم توف والدة أحد الأسرى في غزة: "أطالب بنيامين نتنياهو والحكومة بإعطائنا إجابات و(اتخاذ) إجراءات، أين أنتم؟ أين أنتم؟"، في نداء وجهته للحكومة عند بدء المسيرة.
 
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