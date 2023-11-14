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عربي-دولي

تحقيق حاسم يكشف الحقيقة... من قصف مستشفى الشفاء؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:01
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أفاد تحقيقٌ لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، أنّ "ادعاء الجيش الإسرائيلي أنّ الفصائل الفلسطينيّة أسقطت قذيفة بالخطأ على مبنى الشفاء غير صحيح".
 
 
وأضاف التحقيق أنّ "قذيفة من الجيش الإسرائيليّ سقطت على مبنى قسم الولادة في مشفى الشفاء، في غزة".
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مشفى الشفاء

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