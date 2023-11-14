حماس تردّ على مزاعم الجيش الإسرائيلي: 'تمثيليّة سمجة' في أحد مستشفيات غزة

نددت وزارة الصحة في حكومة «حماس»، اليوم، بما اعتبرته «تمثيلية سمجة»، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن لديه «مؤشرات» تظهر أن مقاتلي الحركة احتجزوا رهائن داخل مستشفى للأطفال في قطاع غزة.

وظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مقطع مصور أكد فيه أنه موجود في مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي جمع «مؤشرات» مثل زجاجة لرضاعة الأطفال وقطعة حبل موصولة بكرسي.

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وردت وزارة الصحة في حكومة «حماس» في بيان، مؤكدة أن «ما عرضه الاحتلال حول مستشفى الرنتيسي للأطفال هو تمثيلية سمجة لا يوجد عليها دليل واحد يستحق الرد».

كذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي في المقطع المصور بأنه عثر على «بنية تحتية لـ(حماس) في الطابق السفلي» للمستشفى المذكور.

وردت «حماس» أن «القبو الذي تحدث عنه ضابط الاحتلال الظاهر بالفيديو، موجود ضمن تصميم المستشفى ويضم الإدارة ومخازن المستشفى، وأصبح مكان إيواء للنازحين الهاربين من القصف للاحتماء به».

(الشرق الأوسط)