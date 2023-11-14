من دولة عربيّة... إطلاق صواريخ باليستيّة على "أهداف حساسة" في إسرائيل

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قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، عن إطلاق صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة، منها أهداف حساسة في مدينة إيلات.وأضاف أن الإطلاق جاء بعد 24 ساعة من عملية عسكرية أخرى نفذتها طائرات مسيّرة على الأهداف الإسرائيلية نفسها.وشدد المتحدث على أن الجماعة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر في مرمى نيران الحوثيين. (سكاي نيوز)