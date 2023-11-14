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عربي-دولي

مناقشات حول وقف إطلاق النار في غزة.. "إنفراجة" خلال الـ48 ساعة؟

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:40
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نقلت وسائل الاعلام عن هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات إسرائيلية تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأطفال الإسرائيليين الأسرى بغزة.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تدور الآن المناقشات حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين".
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هذا ونقلت قناة ABC NEWS الأميركية عن مصدر سياسي إسرائيلي: "تم إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى وقد يتم تحقيق انفراجة خلال الـ48 إلى 72 ساعة المقبلة".
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