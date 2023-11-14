بلد عربيّ يُواجه كارثة... 4.3 مليون شخص في خطرٍ حقيقيّ

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قال برنامج الأغذية العالمي، إنه من المتوقع أن يُواجه ربع سكان الصومال "جوعا يصل لحد الأزمة أو أسوأ" هذا العام بسبب الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغيّر المناخ.ووصفت الأمم المتحدة الفيضانات التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف في الصومال ودول مجاورة في شرق إفريقيا في أعقاب الجفاف التاريخي في وقت سابق من هذا العام، بأنها حدث لا يتكرر إلا مرة كل قرن.وقال بيتروك ويلتون، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في الصومال، إنّ "مصادر الأرزاق والحياة معرضة للخطر، ومن المتوقع أن يواجه 4.3 مليون شخص جوعا يصل لحد الأزمة أو أسوأ بحلول نهاية هذا العام".وأضاف "ستؤدي الصدمات المناخية من الجفاف إلى الفيضانات، لإطالة أمد أزمة الجوع في الصومال. (سكاي نيوز)