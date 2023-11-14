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البيت الأبيض: حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزّة

Lebanon 24
14-11-2023 | 18:30
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قال البيت الأبيض إن "لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حركة حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية وربما لتخزين الأسلحة وإن هذا يشكل جريمة حرب".
وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة وربما لتخزين الأسلحة. وأضاف أن "هذه جريمة حرب".
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وقال إن "الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن حماس وحركة الجهاد الفلسطينية تستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة، ومنها الشفاء، لإخفاء أو دعم عملياتهما العسكرية واحتجاز الرهائن".
وأضاف أن "الجماعتين مستعدتان أيضا للرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف تلك المنشأة".
وقال كيربي إن "هذه المعلومات جرى استخلاصها عبر مجموعة مختلفة من الأساليب المخابراتية"، مضيفاٍ أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خفضت مستوى سرية بعض هذه البيانات حتى تتمكن من مشاركة استنتاجاتها مع الصحفيين".
وقال إن "تصرفات حماس لا تقلص مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين، لكن ذلك يجعل جهود القضاء على حماس أكثر تعقيداً".
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