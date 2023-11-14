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عربي-دولي

زيلينسكي: القوات الروسية تتكبّد خسائر في الجند والعتاد

Lebanon 24
14-11-2023 | 21:30
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الثلاثاء إن الخسائر الأكبر التي منيت بها القوات الروسية قرب بلدة أفدييفكا المدمرة ستجعل الوضع العام لموسكو أكثر سوءا فيما يتعلق بإدارتها للحرب.
وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي «مع تدمير المزيد من القوات الروسية قرب أفدييفكا، يزداد الوضع العام للعدو سوءا في مسار الحرب».
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وأوضح أن القوات الروسية تتكبد خسائر في الجند والعتاد حول أفدييفكا بشكل أسرع مما كانت عليه خلال معارك دارت لشهور قرب باخموت صوب الشمال الغربي.
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