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أوتشا: مستشفى واحد فقط في شمال غزّة ما زال قادراً على علاج المرضى

Lebanon 24
14-11-2023 | 20:30
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ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في شمال قطاع غزة أدى إلى فرار 200 ألف شخص إلى الجنوب خلال الأيام العشرة الماضية.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن "مستشفى واحدا فقط في شمال غزة لا زال قادرا على علاج المرضى. وتدور معارك حول المستشفيات حيث المرضى وحديثو الولادة والمسعفون محاصرون بدون كهرباء وإمدادات متضائلة". وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، زاعمة أن الحركة المسلحة أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء، الأكبر في المنطقة المحاصرة. وينفي العاملون في مستشفى حماس والشفاء هذه الاتهامات الإسرائيلية.
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