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عربي-دولي

الرئيس الصيني في سان فرانسيسكو لحضور قمّة "آبيك" ولقاء بايدن

Lebanon 24
14-11-2023 | 21:00
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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الأربعاء إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" ولقاء نظيره الأميركي جو بايدن في قمّة بالغة الأهمية.
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ومن المقرّر أن يعقد الرئيسان الأميركي والصيني اليوم الأربعاء قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكّد من عدم خروجه عن السيطرة.
وتعود آخر زيارة لشي إلى الولايات المتحدة إلى ستّ سنوات.
وسيلتقي شي وبايدن على هامش قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، المنتدى الذي يضمّ 21 عضواً تمثّل اقتصاداتها مجتمعة نحو 60 في المئة من إجمالي الاقتصاد العالمي.
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