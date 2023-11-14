الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية ضد "حماس" في مستشفى الشفاء

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قال الجيش الإسرائيلي إن "قواته تنفذ عملية، اليوم الأربعاء، ضد حماس داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".وتابع: "تضمّ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".