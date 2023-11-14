البيت الأبيض عن اقتحام مجمع الشفاء: نرفض قصف المستشفيات

تعليقاً على اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال القطاع، أعربت الولايات المتحدة عن رفضها قصف المستشفيات.



وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان مقتضب اليوم الأربعاء "يجب حماية المستشفيات والمرضى".

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كما أضاف:" لا نؤيّد قصف مستشفى من الجوّ، ولا نريد أن نرى تبادلاً لإطلاق النار يحصل داخل مستشفى يوجد فيه أبرياء وأناس لا حول لهم، ومرضى يبحثون عن الرعاية الصحية التي يستحقّون، ويجدون أنفسهم عالقين في مرمى النيران."



وكرر قائلا:" يجب حماية المستشفيات والمرضى".



إلا أنه رفض الغوص في تفاصيل العمليات الإسرائيلية، قائلا "لن نعلّق بالتفصيل على العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية". (العربية)