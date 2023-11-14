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عربي-دولي

الحرب قد تنتهي في أسابيع.. هذا ما كشفه مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة

Lebanon 24
14-11-2023 | 23:38
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ألمح مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان إلى قرب انتهاء الحرب.

وقال في تصريحات مقتضبة اليوم الأربعاء لشبكة سي.إن.إن اليوم إن "المرحلة الحالية من الحرب ضد حماس في غزة قد تنتهي في غضون أسابيع".
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كما أضاف "نأمل أن تنتهي المرحلة الحالية من الحرب في وقت أقرب.

لا تفاصيل
إلا أنه لم يذكر تفاصيل عن ملامح المرحلة التالية من العملية الإسرائيلية في غزة.

وكانت إسرائيل أطلقت أواخر تشرين الأول عملية توغل بري في شمال قطاع غزة المكتظ بالسكان، بعدما دعت كافة القاطنين في تلك المناطق إلى التوجه جنوباً.

فيما نزح نحو 1.6 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى الجنوب هرباً من القصف، حيث تكدسوا في مخيمات ومدارس تابعة للأمم المتحدة، وسط شح في الماء والغذاء والوقود.

وترك القصف الإسرائيلي شمال غزة في دمار شامل، حيث تضررت أو هدمت 40% من الأبنية.

بينما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يقارب 11.500، بينهم أكثر من 4600 طفل. أما عدد الجرحى فبلغ 30 ألف وسط تعطل أغلب المستشفيات البالغ عدد 35 قي القطاع، جراء الحصار والغارات اليومية.(العربية)

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