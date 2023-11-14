في اليوم الـ40 للحرب.. الجيش الاسرائيلي يقتحم مستشفى الشفاء وسط تنديد دولي

Advertisement

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ40، وفي حين أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي أنهم بدؤوا في حفر قبور للشهداء بالمستشفى، اقتحم جيش الاسرائيلي المجمع الطبي بزعم إطلاق عملية ضد حركة حماس فيه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، اقتحام المستشفى، مطالباً جميع عناصر حماس في المستشفى بالاستسلام.وقال في بيان إن وحداته "تنفذ عملية دقيقة ومحددة الهدف ضد حماس بمنطقة محددة في مستشفى الشفاء، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وضرورات عملياتية"، وفق فرانس برس.كما أضاف أن وحداته "تضم طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس دروعاً بشرية".من جانبها، حمّلت حماس إسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته "كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام" مجمع الشفاء الطبي.وكان وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، قد كشف بوقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي لم يطلب من الموجودين في مستشفى الشفاء الخروج منه، واكتفى بالتأكيد أنه سيقتحم المجمع خلال دقائق.كما أضاف أبو الريش لوكالة أنباء العالم العربي، أن الجيش الإسرائيلي اتصل ببعض من هم داخل المستشفى وأبلغهم نيته اقتحامه خلال دقائق.يشار إلى أن آلاف المدنيين ما زالوا عالقين بمستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة، فيما هو محروم من المياه والكهرباء وحيث اضطر الأطباء إلى دفن عشرات الجثث بقبر جماعي، حسب مديره.ويضم المستشفى آلاف الفلسطينيين من مرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر الفائت.فيما تقول إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت مجمع الشفاء، وتستخدم المستشفى والأنفاق الموجودة تحته في العمليات العسكرية واحتجاز الرهائن، إلا أن حماس تنفي ذلك.ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 47، لكن كتائب عز الدين القسام أعلنت أن مقاتليها تمكنوا منذ صباح الثلاثاء من قتل 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 من الدبابات والآليات، كليا أو جزئيا، في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.