مصر تدخل عى خط أزمة مستشفى الشفاء.. مستعدون لاستقبال 36 طفلا من حديثي الولادة





وصرح وزير الصحة، خالد عبد الغفار، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء: "طُلب منا استقبال 36 طفلا حديثي الولادة في الحاضنات. أعمل مع فريقي ومع (السلطات) لمحاولة نقلهم إلى هنا في أقرب وقت ممكن".

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وتابع: "لدي 36 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة تهوية محمولة، تنتظر على الحدود لاستقبال هؤلاء الأطفال.. وإحضارهم على الفور إلى مستشفياتنا".



ووصف عبد الغفار عملية نقل الأطفال بـ"الخطيرة، موضحا: "النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا، لأنك بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور".



وأشار إلى عملية التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أبلغته بأنهم "يحاولون وضع 3 أطفال في حاضنة واحدة، لأنهم لا يملكون القدر الكافي من الطاقة لدعمهم".



وأكد أن الهلال الأحمر المصري "مستعد عند معبر رفح الحدودي لاستقبال الأطفال"، وأن "الوقت مهم وكل دقيقة لا ننقلهم فيها تزداد فرص فقدان حياتهم". أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها تعمل على استقبال 36 طفلا من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، موضحة أن عملية النقل ستكون "خطيرة".وصرح وزير الصحة، خالد عبد الغفار، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء: "طُلب منا استقبال 36 طفلا حديثي الولادة في الحاضنات. أعمل مع فريقي ومع (السلطات) لمحاولة نقلهم إلى هنا في أقرب وقت ممكن".وتابع: "لدي 36 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة تهوية محمولة، تنتظر على الحدود لاستقبال هؤلاء الأطفال.. وإحضارهم على الفور إلى مستشفياتنا".ووصف عبد الغفار عملية نقل الأطفال بـ"الخطيرة، موضحا: "النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا، لأنك بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور".وأشار إلى عملية التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أبلغته بأنهم "يحاولون وضع 3 أطفال في حاضنة واحدة، لأنهم لا يملكون القدر الكافي من الطاقة لدعمهم".وأكد أن الهلال الأحمر المصري "مستعد عند معبر رفح الحدودي لاستقبال الأطفال"، وأن "الوقت مهم وكل دقيقة لا ننقلهم فيها تزداد فرص فقدان حياتهم".

ويضم مجمع الشفاء الطبي 1500 مواطن، بين طواقم طبية ومرضى وجرحى، ومن بينهم أطفال خدج ونحو 7 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.



وتوفي 3 رضع خدج من أصل 39 طفلا في مجمع دار الشفاء، الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بسبب نفاد الوقود وتوقف عمل الحضانات، بحسب مسعفين فلسطينيين.



وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية، الأربعاء، "ضد حماس داخل مستشفى الشفاء"، وفقا لوكالة "رويترز".



وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".



وتابع: "تضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة، للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين".



وأعلنت السلطات الصحية في غزة، الثلاثاء، أنها "لا ترفض" عملية نقل الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء، "حال وجود آلية واضحة لذلك"، وذلك في أعقاب بيان إسرائيلي يتحدث عن "تنسيق" لنقل حضّانات إلى القطاع، تمهيدا لنقل هؤلاء الأطفال.



ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قوله: "ليس لدينا ما يمنع أن يتم نقلهم إلى أي مستشفى سواء في مصر أو الضفة الغربية أو لدى الاحتلال، ما يهمنا هو صحة وحياة هؤلاء الأطفال".