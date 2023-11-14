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عربي-دولي
بعد واشنطن ولندن.. اقتراح ألماني فرنسي إيطالي لمعاقبة قيادات حماس والجهاد
Lebanon 24
14-11-2023
|
23:44
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كشفت "العربية" عن وجود اقتراح ألماني فرنسي إيطالي من أجل فرض عقوبات على قيادات حماس والجهاد.، وذلك بعد فرض واشنطن ولندن عقوبات مشتركة على الحركتين.
وأضافت أن هناك وثيقة ثلاثية تدعو إلى نزع الشرعية عن خطاب حماس وتفكيك بنيتها التحتية.
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عقوبات أميركية بريطانية
أتى ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة بوقت سابق أمس الثلاثاء، سلسلة عقوبات جديدة فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة على مسؤولين في حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصاً مسؤولاً في حركة الجهاد.
كما أورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تستهدف "المسؤولين الرئيسيين في حماس، والآليات التي تعتمدها إيران لدعم حماس والجهاد".
وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل حركة الجهاد في إيران ناصر أبو شريف، والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.
كذلك تستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، 4 قياديين كبار في حماس، واثنين من الممولين.
ثالث رزمة
يشار إلى أن هذه ثالث رزمة من العقوبات الأميركية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتشارك حركة الجهاد إلى جانب حماس بالمعارك في قطاع غزة.(العربية)
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